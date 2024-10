Die Diakonissen laden für Montag, 14 bis 15 Uhr, zur Märchenstunde zur Demenzprävention in die Kapelle des Bethesda Landau in der Bodelschwinghstraße 27.

Wie die Diakonie mitteilt, erzählen speziell ausgebildete Märchenerzähler verschiedene Märchen wie der Froschkönig, der gestiefelte Kater oder Schneewittchen. Die Veranstaltung richte sich nicht nur an Demenzerkrankte, sondern an alle Märchenfans. Mitarbeitende des Bethesda werden zudem als Erzähler im Zuge des Projekts „Es war einmal … Märchen und Demenz“ der AOK Rheinland-Pfalz und Saarland sowie des Anbieters Märchenland geschult, um zukünftig gezielt Märchen in der Arbeit mit an Demenz erkrankten Menschen einzusetzen.

„Wer Interesse hat, sich ebenfalls entsprechend ausbilden zu lassen, kann uns sehr gerne kontaktieren“, sagt Susanne Hassinger-Theobald, Leiterin des Sozialkulturellen Dienstes des Bethesda.

Kontakt

Susanne Hassinger-Theobald ist erreichbar unter Telefon 06341 282212.