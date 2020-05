Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag auf dem Gelände des Pfalzklinikums in Klingenmünster randaliert. Wie die Polizei berichtet, beschädigten die Männer ziellos dort abgestellte Fahrzeuge und die Schrankenanlage, auch an einer Tür ließen sie ihrer Wut freien Lauf. Anschließend stiegen die Männer in ein Auto und fuhren davon. Ein Täter soll etwa 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur gewesen sein, er soll eine graue Jogginghose und weiße Sneaker-Schuhe getragen haben. Den Schaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 06343 93340 entgegen.