Sauberkeit ist den Landauern wichtig. Das geht aus Zahlen hervor, die die Stadt mitteilt. Demnach betrafen die meisten der 794 Meldungen, die bis Mitte Dezember von 418 verschiedenen Personen auf der Beteiligungsplattform www.mitredeninLD.de abgesetzt wurden, dieses Thema. So war die Abteilung Umweltschutz 217 Mal zur Beseitigung von illegalen Müllablagerungen im Einsatz und das Team des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) nahm 154 Meldungen über Scherben oder überfüllte Mülleimer entgegen. Besonders kurios: Das „Tal der 100 Wodkaflaschen“, das städtische Mitarbeitende in einem Gebüsch in der Birnbaumstraße aushoben oder ein Wespenvolk in einem Vogelhäuschen zwischen Landau und Wollmesheim, dessen sich ein Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde annahm.

Die Landauer Beteiligungsplattform www.mitredeninLD.de gibt es seit Ende 2020. Neben Infos zu laufenden und bereits erfolgten Beteiligungsprojekten finden sich dort ein Beteiligungskalender mit Terminen und Fristen sowie Online-Meldungen. Der Mängel- und Ideenmelder ist auch als kostenlose App Mängelmelder.de für Apple- und Android-Smartphones verfügbar. Alternativ besteht die Möglichkeit, Anliegen wie etwa überquellende Mülleimer, defekte Straßenlaternen oder Ideen montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr über die Behördennummer 115 telefonisch zu melden.