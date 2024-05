Eine Zwölfjährige hat sich am Samstagnachmittag in der Queichheimer Hauptstraße Landau bei einer Fahrt mit dem Pedelec verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr das Mädchen ungebremst auf ein geparktes Fahrzeug. Hierbei wurde die Heckscheibe des Wagens beschädigt. Die Jugendliche erklärte, dass sie kurzzeitig auf den Boden geschaut und ein vor ihr befindliches Fahrzeug übersehen habe. Sie erlitt bei dem Unfall eine Platzwunde am Kinn und Schürfwunden an den Armen. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870.