Der neue Verkehrsdezernent der Stadt Landau heißt ab dem 1. September Dominik Geißler. Das hat der Stadtrat am Dienstagabend mit Mehrheit beschlossen. Überraschend war die Entscheidung nicht, Oberbürgermeister Geißler hatte sie bereits angekündigt – und die neue Koalition aus SPD, CDU und FWG hatte sich bereits darauf verständigt, dem Grünen Lukas Hartmann die Zuständigkeit für die Mobilität zu entziehen. Mit der neuen Dezernatsverteilung treten auch andere Änderungen in den Zuständigkeiten in Kraft.