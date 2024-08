Am Sonntag gegen 15.20 Uhr wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der auf einer Parkbank im Luitpoldpark in Landau „an seinem erigierten Glied manipulieren würde“, wie es die Polizei formuliert. Die Beamten fahndeten nach dem Mann, konnten ihn jedoch nicht ausfindig machen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.