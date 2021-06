Dank vieler Spenden von Familien, Betrieben und Firmen ist es dem Elternausschuss und dem Förderverein der Protestantischen Kita Wildtulpe in Mörzheim in kurzer Zeit gelungen, drei mobile Luftreinigungsgeräte einer Karlsruher Firma anzuschaffen. Sie sollen in den drei Gruppenräumen der Kita eingesetzt werden, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren.

„Wir sind sehr stolz, dass wir die Anschaffung in kurzer Zeit realisieren konnten“, sagte Simone Schwarz, Vorsitzende des Elternausschusses. „Da ein Impfangebot für die Kitakinder noch nicht absehbar ist, freuen wir uns sehr über die Luftreiniger als zusätzliche Hygienemaßnahme“, bestätigte Kita-Leiterin Uschi Roth. „Da die Geräte neben Corona-Viren auch andere Viren, Bakterien und Pilze aus der Raumluft eliminieren, werden uns die angeschafften Geräte sicher auch nach Corona vor allem in den Wintermonaten sehr gute Dienste leisten“, fügte sie hinzu.