Seit Montag gibt es auch Lockerungen in den Schulen: Gemäß Landesvorgaben sind die 5. und 6. Klassen der weiterführenden Schulen in den Wechselunterricht gestartet. Um ein möglichst sicheres Lernumfeld bieten zu können, haben das städtische Gebäudemanagement (GML) und das THW Landau mit Unterstützung von Eltern und Lehrkräften das Wochenende durchgearbeitet. Das Ergebnis: Fast alle Klassenzimmer der 5. und 6. Klassen in Landau konnten mit der vom Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie entwickelten Abluftanlage ausgestattet werden. Wie die Stadtverwaltung Landau mitteilt, geht die Installation der Anlagen in den restlichen Klassenzimmern mit Hochdruck weiter und soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.

Zur Finanzierung hat die Stadt Landau einen Spendenaufruf gestartet. Spenden würden dringend benötigt, da eine Finanzierung über den hochdefizitären und dazu noch nicht von der Aufsichtsbehörde genehmigten städtischen Haushalt nicht möglich sei, heißt es weiter.

Spendenkonto

Sparkasse Südpfalz, IBAN: DE08 5485 0010 0000 0000 18, Verwendungszweck: Spende Abluftanlagen Schulen