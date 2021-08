Bärbel Walter aus Billigheim-Ingenheim hat am Montag beim Frühstück laut lachen müssen, als sie in der RHEINPFALZ las, dass in der Südpfalz 3000 neue Luca-Schlüsselanhänger eingetroffen sind, die in Sparkassen-Filialen und den Tourismusbüros kostenfrei erhältlich sind. „Kreis SÜW, Stadt LD und Sparkasse SÜW vergeben diese, die Kosten trägt die Sparkasse. So weit, so gut“, schreibt Bärbel Walter der Redaktion, „nur sollten die Verantwortlichen gleich noch eine Liste von den Gastronomen/Institutionen mitgeben, wo diese analoge Form des Registrierens auch angeboten wird.“ Sie habe vor Wochen ihrer Mutter einen Anhänger organisiert. Bisher sei es aber noch nirgendwo möglich gewesen, sich damit zu registrieren. „Die Aussage war immer: ,Da müssten wir uns ja noch ein separates Lesegerät auf unsere Kosten anschaffen!’“ Walter berichtet, sie habe das auch bei Servicemitarbeitern der Sparkasse angesprochen und sinngemäß zur Antwort bekommen, dass man sich das auch schon gefragt habe. Bärbel Walter schlussfolgert: „Da wird etwas angeboten, kostenfrei an Kunden abgegeben, aber die Umsetzung scheitert. Es wird Geld – und Plastik – vergeudet. Aber was soll’s, die Sparkasse hat’s ja, da werden halt andere Serviceleistungen bei den Kunden eingespart.“

Lesegerät nicht nötig

Die Stadtverwaltung in Landau versichert auf Anfrage der RHEINPFALZ, sie habe schon den Eindruck, dass sehr viele Gastronomen die Luca-App für die Kontaktverfolgung nutzen, genau quantifizieren könne es die Verwaltung aber leider auch mit Hilfe des Gesundheitsamts nicht. Eine mögliche Erklärung für die Beobachtung von Bärbel Walter liefert das Rathaus gleich mit: „In vielen Gastro-Betrieben ist ein Einchecken über die Luca-App (oder auch die Corona-Warn-App) zwar möglich, es wird aber häufiger die Möglichkeit angeboten, dass die Gäste den Code des Restaurants/Cafés selbst scannen und sich so einchecken, statt der Möglichkeit, dass die Mitarbeiter den QR-Code der Gäste scannen. Das erschwert dann leider die Nutzung der Luca-Schlüsselanhänger.“ Ein spezielles Lesegerät ist laut Stadtverwaltung für das Ablesen der Codes übrigens nicht nötig. An das Luca-Managementsystem könne zwar ein externer QR-Code-Scanner angeschlossen werden, aber auch das Ablesen via Tablet oder Smartphones sei möglich.