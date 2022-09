Zur Erweiterung ihrer Lotsenkompetenzen schulen die Stadt Landau und der Bildungsanbieter Profes Integrationshelfer. Dazu haben sie sich ein Programm überlegt. Das geht aus einer entsprechenden Mitteilung hervor.In Kooperation mit dem Bildungsträger Profes bietet die Stadt am Freitag, 7. Oktober, sowie am Freitag, 14. Oktober, ein zweiteiliges Seminar für Akteure der Integrationshilfe, in dem die Teilnehmer gebündelt alle wesentlichen Informationen zum Angebot erhalten, um dieses bedarfsorientiert an ihre Schützlinge weitergeben zu können. Das erste Modul der Schulung, eine Einführung in das Online-Terminvereinbarungstool, startet am Freitag, 7. Oktober, von 15:30 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten von Profes in der Max-von-Laue-Straße 3 in Landau. Dort kommen die Teilnehmer auch am Freitag, 14. Oktober, zum zweiten Teil der Schulung zum Thema „Anwendertipps & Tutorial“ von 15:30 bis 17 Uhr zusammen. Die Stadt investiert in die Schulung rund 1500 Euro, für die Teilnehmer entstehen keine Kosten. Eine Anmeldung bis Dienstag, 4. Oktober, bem Bildungsträger Profes, Telefon: 06341 14144383 oder rebecca.breit@profes-gmbh.de ist erforderlich.