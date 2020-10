Wegen der Erneuerung der Asphaltdecke ist die Lotschstraße in Landau ab Montag, 26. Oktober, für voraussichtlich drei Wochen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das teilt die Abteilung Mobilität und Verkehrsinfrastruktur des Stadtbauamts mit. Für Anlieger zu den Gewerbebetrieben in der Lotschstraße wird eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Der Einbau der Asphaltdecke ist an einem Sonntag vorgesehen, um eine Vollsperrung an einem Werktag zu vermeiden. An der Lotschstraße liegen Möbel Ehrmann und der Wickert Holzfachhandel sowie etliche weitere Gewerbebetriebe.