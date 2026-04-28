Am Dienstag, 5. Mai, ist der „Tag des Lokaljournalismus“. Regionale Zeitungsverlage machen auf die Bedeutung des Lokaljournalismus aufmerksam. Auch in Landau.

Das Internet hat das gesellschaftliche Leben verändert. Damit hat sich auch die Berichterstattung sich verändert. Nachrichten werden fortwährend geliefert und konsumiert. Eine große Herausforderung für regionale Zeitungsverlage, die vor Jahren jahrzehntelang nur auf Print fokussiert waren. Das ist heute anders. Auch die RHEINPFALZ berichtet den ganzen Tag über aktuell – auf ihrer Homepage, über die RHEINPFALZ-App und in den Sozialen Medien.

Unverändert aber gilt der Anspruch, den Lokalredakteure an sich und ihre Arbeit haben. Sie recherchieren, informieren, übersetzen komplexe Sachverhalte in verständliche Sätze, ordnen ein, kommentieren. Lokalredakteure kennen ihre Leser. Sie begegnen ihnen auf dem Markt, im Supermarkt, beim Konzert. Sie hören genau hin, sie hören genau zu, und sie nehmen Anregungen auf.

Regionale Tageszeitungen gelten als das Rückgrat der Gesellschaft, denn sie stützen gesellschaftliche Strukturen, leisten einen Bildungsauftrag und ermöglichen einen demokratischen Diskurs. Ohne eine freie Presse gibt es keine Demokratie. Beides hat seine Wurzeln in den Kommunen.

Südpfalz stellt größte Ausgabe

Paul Kaps, legendärer stellvertretender Chefredakteur der RHEINPFALZ bis Mitte der 80er-Jahre, hat vor vielen Jahren einmal gesagt: „Die Lokalredaktionen sind der Arsch, auf dem die RHEINPFALZ sitzt.“ Derb, aber wahr. Ein Satz wie in Stein gemeißelt. Und er gilt noch heute. Die RHEINPFALZ unterhält 13 Lokalredaktionen, zwei davon in der Südpfalz: in Landau und in Germersheim. Mit einer Auflage von knapp 30.000 Exemplaren jeden Tag ist die Südpfalz-Ausgabe die größte im RHEINPFALZ-Kosmos mit ihren rund 130.000 Print-Abonnenten.

Die Informationen gibt es längst nicht mehr nur am Frühstückstisch. Online-Kunden können sie über die App auch in der Mittagspause oder während der Zugfahrt lesen – und natürlich im Urlaub. Genau das führt mehr Kunden zu einem Online-Abo. Verlagsmitarbeiter der RHEINPFALZ geben Kurse, um den Umgang mit der Online-Ausgabe an Tablet oder Smartphone zu vermitteln.

Stand am Dienstag ab 9.30 Uhr

Den „Tag des Lokaljournalismus“ nehmen wir gerne zum Anlass, auf dem Landauer Rathausplatz mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in Kontakt zu kommen. Die Chefredaktion gesellt sich dazu. Chefredakteur Yannick Dillinger und seine Stellvertreter Wolfgang Kreilinger, Uwe Renners und Birgit Schwarz sowie die Mitglieder der Lokalredaktion Landau erwarten Sie am Dienstag von 9.30 bis 12 Uhr vor der Adler-Apotheke in Landau.

Was gefällt Ihnen, was missfällt Ihnen? Was wollten Sie schon immer mal wissen, und was vermissen Sie in der Berichterstattung? Was wollten Sie schon immer mal dem Chefredakteur sagen?

Natürlich sind Sie auch willkommen, wenn Sie Fragen zum Online-Angebot und zur Nutzung der App haben.