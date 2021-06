Der Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße Dietmar Seefeldt begrüßt die Lockerungen, die ab Freitag in Kraft treten – gleichzeitig mahnt er aber auch zur Vorsicht. „Wir sind alle einmal mehr gefragt, mit den Lockerungen verantwortungsvoll umzugehen. Wie sich die Pandemie über den Sommer entwickelt, haben wir zumindest teilweise selbst in der Hand“, betont der Christdemokrat.

Was sich ändert

Im Einzelnen verändert sich ab Freitag einiges: Bei privaten Feiern sind bis zu 100 Gäste möglich. Für den Innenbereich gilt die „3-G-Regel“: Zutritt haben Geimpfte, Genesene oder Getestete. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahre entfällt die Testpflicht. Konzerte, Sportevents und Volksfeste können durchgeführt werden. Künftig können bei Veranstaltungen innen wieder bis zu bis 350 Personen, im Freien sogar bis zu 500 Personen teilnehmen. Dabei gilt im Innenbereich entweder die 3-G-Regel oder eine Maskenpflicht. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35, sind auch Großveranstaltungen wieder möglich. Dabei kann der Veranstaltungsort bis zur halben Kapazität genutzt werden. Bei Veranstaltungen im Freien, die nicht mit festem Platz beispielsweise im Stadion, sondern auf einem Festplatz oder in einem Park stattfinden, liegt die mögliche Zuschauerzahl grundsätzlich bei 5.000.

Clubs und Diskotheken können mit bis zu 350 Personen, guten Lüftungsanlagen und nur für Geimpfte, Genesene und Getestete wieder öffnen. Sport ist wieder in einer Gruppe von 50 Personen mit Trainer möglich, dabei zählen Geimpfte und Genesene nicht mit. Entlastung gibt es auch für Servicekräfte in Gastronomie und Hotellerie. Für sie entfällt die Maskenpflicht, wenn ein tagesaktueller Test vorliegt. In der Gastronomie entfällt die Testpflicht und Vorausbuchungspflicht im Innenbereich. Das gilt auch für den Wild- und Wanderpark Silz.