Die Universität Koblenz-Landau und das Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz bieten regelmäßig einen lockeren Austausch für Kommunen an.

Kommunen, die ihre historischen Schätze digitalisieren und erlebbar machen möchten, sind bei dem Online-Portal www.kuladig.de (Kultur.Landschaft.Digital) genau richtig, heißt es in einer Pressemitteilung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd. „Wer sich einfach mal über die Beitragserstellung in KuLaDig informieren und Fragen stellen möchte, dem bieten die Uni und das Kompetenzzentrum eine kostenlose und unverbindliche Online-Sprechstunde an, informiert SGD-Präsident Professor Hannes Kopf. Bei dem neuen Format können Vertreter von Kommunen sich auch gleichzeitig mit anderen Kommunen austauschen, die sich bereits in KuLaDig engagieren.

Die nächste Sprechstunde ist am Donnerstag, 3. November, von 10 bis 11.30 Uhr. Sie wird als Videokonferenz über BigBlueButton unter folgendem Link angeboten: https://bbb.uni-koblenz.de/b/pro-v4q-m4m. Eine Anmeldung ist nicht nötig.