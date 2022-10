Ein orangefarbener Lkw und ein weißer Pkw sind am Dienstagmorgen um kurz nach 9 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Landauer Straße in Annweiler zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, waren sowohl der Lkw-Fahrer, der auf der Landauer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war, als auch der Pkw-Fahrer, der aus der Friedrich-Ebert-Straße kommend in die Landauer Straße einbog, der Meinung, eine grüne Ampel zu haben. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt, beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Annweiler unter Telefon 06346 964619 zu melden.