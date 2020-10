In der Nacht auf Dienstag hat ein Trucker mit seinem Fahrzeug in der Königstraße in Bad Bergzabern eine historische Stadtleuchte geschrammt, wie die Polizei berichtet. Schaden: 3850 Euro. Aufgrund der Höhe der beschädigten Leuchte geht die Polizei von einem Lkw als Verursacherfahrzeug aus. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.