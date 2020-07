Einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrer in der Nacht auf Donnerstag in Hochstadt verursacht. Laut Polizei fuhr vermutlich ein Lkw- oder Busfahrer auf der Neustadter Straße in Richtung B 272. In einer leichten Rechtskurve touchierte dieser die Außenfassade eines Wohnhauses und haute ab, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.