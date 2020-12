Vermutlich weil er unaufmerksam war ist am Donnerstagmorgen ein 67-jähriger Lkw-Fahrer auf der A65 in einen Absicherungsanhänger gefahren. Der Unfall ereignete sich laut Polizei um 9.36 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Insheim in Fahrtrichtung Karlsruhe. Die Absicherung stand wegen Straßenbauarbeiten auf dem rechten Fahrstreifen. Durch die Kollision wurde sowohl der Anhänger als auch der Lastwagen beschädigt. Der 67-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.