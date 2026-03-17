Es ist gut, dass die Polizei während der B10-Sperrung oft kontrolliert. Es sollte nur kein taktisches Strohfeuer sein.

Nanu, was ist denn da los? Auf einmal kontrolliert die Polizei wie wild die Einhaltung des Transitverbots während der Sperrung der B10-Tunnel. Täglich kommen Erfolgsmeldungen der Ordnungshüter, wie fleißig sie Lastwagen kontrolliert haben. Um nicht falsch verstanden zu werden: Es ist gut, dass die Polizei engmaschig kontrolliert. Gerade für die Anwohner der Umleitungsstrecke in Rinnthal, Sarnstall und Annweiler ist jeder Lkw zu viel, der an ihren Häusern vorbeidonnert.

Doch es stellt sich die Frage, warum das nicht schon bei früheren Tunnelsperrungen möglich war? Könnte dieses Kontroll-Festival womöglich etwas damit zu tun haben, dass die drei Umleitungsorte im Wahlkreis von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) liegen, der vor der Landtagswahl keine Negativschlagzeilen von der B10 will? Es wirkt jedenfalls wie eine Auftragsarbeit aus Mainz mit dem Ziel, den Bürgern zu zeigen, dass in Rheinland-Pfalz für Ordnung gesorgt wird.

Schäbig wäre es, wenn nach der Landtagswahl die Kontrollen abflauen und lieber wieder Berichte in den warmen Polizeiwachen geschrieben würden, statt auf der B10 zu schauen, dass nicht jeder Lkw-Fahrer aufs Transitverbot pfeift.