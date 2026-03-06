Bei Verkehrskontrollen auf der B10 sind zwischen Mittwoch und Freitag vier Lastwagenfahrer wegen Verstößen gegen das Streckenverbot aufgrund der Tunnelsperrung sanktioniert worden, meldet die Polizei. Die Kontrollen fanden auf der A65 bei der Anschlussstelle Landau-Nord und entlang der B10 statt. Die meisten kontrollierten Lastwagen durften die Strecke nutzen, einige Fahrer hielten sich jedoch nicht an die Vorschriften.

Auch die Polizei Annweiler hat am Donnerstag zwischen 7.30 und 16.30 Uhr das Durchfahrtsverbot für Lkw anlässlich der Tunnelertüchtigung überwacht. An unterschiedlichen Kontrollstellen wurden in dieser Zeit fast einhundert Lastwagen kontrolliert. Davon wurden laut Polizei 46 zurückgelenkt und nutzten die überörtliche Umleitungsstrecke.

Seit Freitag, 27. Februar, 19 Uhr, ist die B10 zwischen den Anschlussstellen Rinnthal/B48 und Annweiler-Ost wegen der Tunnelarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird durch Rinnthal und Annweiler umgeleitet. Für Lastwagen über 7,5 Tonnen ist die Durchfahrt auf der B10 verboten, ausgenommen Anliegerverkehr. Für andere Fahrzeuge bestehen keine Einschränkungen. Die Sperrung soll bis Freitag, 24. April, andauern.