Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwoch gegen 13.20 Uhr in der Straße Am Rummelsberg in Arzheim gleich zwei Unfälle verursacht und ist anschließend weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, blieb der Fahrer mit seinem Lastwagen zunächst beim Rangieren an einer Hauswand hängen und beschädigte die Fassade. Kurz darauf streifte er nur weniger Meter weiter eine Grundstücksmauer. Die Unfälle wurden von einem Zeugen beobachtet.