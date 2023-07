Die Polizei hat am Dienstag drei Lkw-Fahrer erwischt, die gegen das derzeit wegen der B10-Baustelle bestehende Transitverbot verstoßen haben. Wie die Beamten mitteilen, wurden insgesamt 30 Lkw kontrolliert – 27 davon waren also berechtigterweise auf der Bundesstraße unterwegs. Bei einem Verstoß gegen das Transitverbot wird zunächst eine Sicherheitsleistung von 128,50 Euro fällig, informiert die Polizei weiter. Neben den Verstößen gegen das Durchfahr-Verbot wurden aber auch noch acht Verstöße gegen die Gurtpflicht und ein Fall von Handy am Steuer festgestellt.