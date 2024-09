Ein 55 Jahre alter Lastwagenfahrer hat am Montagmorgen durch einen Unfall am Edesheimer Schloss einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Mann bei der Einfahrt auf das Gelände des Edesheimer Schlosses in der Luitpoldstraße am Torbogen hängengeblieben. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.