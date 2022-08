Am Samstag um 15 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei einen grünen Lkw, der auf der A 65, aus Karlsruhe kommend, in Richtung B10 nach Annweiler unterwegs war. Dabei kam es zu mehreren Gefahrensituationen, weil der Fahrer wiederholt auf die Gegenfahrbahn geriet beziehungsweise mehrmals nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Grund für die Fahrweise konnte bei der Kontrolle geklärt werden, heißt es im Polizeibericht. Wegen einer intensiven Alkoholfahne wurde der Fahrer zum Test gebeten. Dieser ergab 1,6 Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 59-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 06323 9550 an die Polizei Edenkoben zu wenden.