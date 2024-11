Ein 25-jährigen Sattelzugfahrer hat in der Nacht auf Freitag in der Saarlandstraße in Annweiler ein etwa 30 Meter langes Stück des Metallgeländers an der Queich beschädigt. Wie die Polizei berichtet, verursachte er den Unfall durch sein Wendemanöver in Höhe des Professor-Nägle-Platzes. Er touchierte dabei mit seinem Auflieger das Metallgeländer, das dadurch aus seiner Verankerungen gerissen wurde und teilweise in die Queich stürzte. Der Mann setzte seine Fahrt allerdings fort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Die Fahndung der Polizei war erfolgreich. Sie fand den 25-Jährigen auf einem Rastplatz bei Wilgartswiesen, er hatte sich in seinem Führerhaus aufs Ohr gelegt. Seinen Führerschein ist er vorerst los, auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht zu.