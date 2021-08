Die Polizei sucht nach einem schwarzen Lkw mit weißer Aufschrift, der am Montag gegen 12 Uhr in der Steinstraße in Klingenmünster nach rechts von der Fahrbahn abkam und zwei auf dem Gehweg aufgestellte Metallpoller überfuhr. Laut Polizei entfernte sich der Fahrer danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Mann soll graue Haare gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06343 93340 zu melden.

Wie uns eine Anwohnerin berichtet, ist die Fahrbahn an jener Stelle so eng, dass die Poller zum Schutz ihres Hauses angebracht worden seien. Mehrfach seien daran schon Fahrzeuge hängen geblieben, aber sie hätten diese auch davon abgehalten, auf den Gehweg auszuweichen.