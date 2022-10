Auf der A65 kam es am Freitag gegen 16.15 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen Landau-Süd und Landau-Zentrum. Ein Lkw-Fahrer, die in Richtung Ludwigshafen unterwegs war, fuhr auf ein vorausfahrendes Auto auf, wohl im Zuge des sich stauenden Abendpendlerverkehrs, wie die Polizei Edenkoben berichtet. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und Bergung war die Autobahn an dieser Stelle nur einseitig befahrbar. Gut eine Stunde später wurde die A65 wieder freigegeben.