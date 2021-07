Immer wieder mal soll es in Arzheim zu einem Verkehrschaos kommen, wenn sich ein Laster in den Ortsbezirk verirrt. So geschehen am Donnerstag. Leser Matthias Sattler berichtet der RHEINPFALZ, dass um kurz nach 10 Uhr ein großer Lkw sein Glück von Ilbesheim kommend in der Arzheimer Hauptstraße versucht habe, dann aber in der Abzweigung zum Nauweg hängengeblieben sei. Rückwärts habe er aus dem Ort wieder heraus fahren müssen, da Wenden nicht möglich war. So standen plötzlich ein Linienbus und jede Menge Autos im Stau. Für Sattler klar ein Beleg, dass die Beschilderung unzureichend ist. „Ein leidiges Thema“, klagt er.