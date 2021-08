Wegen eines Lkw-Unfalls ist am Dienstagnachmittag in Herxheim und mehreren umliegenden Orten der Strom ausgefallen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Demnach war ein 59-Jähriger mit seinem Lastwagen auf einem Feldweg unterwegs, der Kompost geladen hatte. Nach dem Abladen des Komposts vergaß der Mann, den Kipphänger abzusenken und blieb damit bei der Rückfahrt an einer Starkstromleitung hängen. Deshalb fiel der Strom in manchen Orten zwischen 16.45 und 17 Uhr aus. Der Mann wurde nicht verletzt.