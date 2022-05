Am Freitag gegen 12.40 Uhr hat ein weißer Lkw beim Vorbeifahren ein Haus in der Hochgasse in Edesheim gestreift und dabei eine Ecke und das Dach beschädigt, wie die Polizei berichtet. Dabei entstand ein Schaden von 200 Euro. Der Bewohner konnte nur noch die Ortskennung KA auf dem Kennzeichen erkennen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550.