Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer hat am Mittwoch gegen 15.40 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe die Schutzplanke über eine Länge von rund 30 Metern beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann von der Raststätte Pfälzer Weinstraße auf die Autobahn auf, kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr an der Planke entlang. Anstatt anzuhalten und die Polizei zu rufen, machte sich der 40-Jährige aus dem Staub, berichten die Beamten weiter. Der Mann konnte mit in Landau gestoppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Der Fahrer muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten, die Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Der Sattelzug wurde sichergestellt und von einem Kollegen des 40-Jährigen abgeholt.