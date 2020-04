Die aus der Castingshow „The Voice of Germany“ bekannte Sängerin Eva Croissant wird Dienstagabend in der Landauer Festhalle auftreten. Das Konzert wird live ins Internet übertragen.

Unterstützt wird die Akustik-Pop-Musikerin dabei von Benjamin Penna. Der Multiinstrumentalist hat an der Landauer Uni Lehramt auf Musik und Biologie studiert und unterrichtet Gesang, Saxophon und Klarinette, teilt die Stadt weiter mit. Am Donnerstag, 30. April, treten in der Festhalle Bleibimpuls mit Ambient World Jazz auf, am Samstag, 2. Mai, rocken die Hard'n'Heavy Gods den Stream mit Rock- und Metalklassikern. Danach wird das Programm verlängert, teilt die Stadt mit.

Im Netz

Der LandauLivestream ist kostenlos auf dem städtischen Facebook-Account „Stadt Landau in der Pfalz“ und dem städtischen YouTube-Kanal „Stadt Landau in der Pfalz“ zu sehen.