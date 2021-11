Der Lions- und der Zonta-Club Bad Bergzabern startet ab sofort mit dem Verkauf des traditionellen Bad Bergzaberner Adventskalenders. Auch in diesem Jahr sind wieder 2000 Stück erhältlich sein. Der Preis beträgt fünf Euro je Kalender – wie in den vergangenen Jahren auch. Dieses Mal werden über den Kalender 240 Sach- und Geldpreise im Gesamtwert von knapp 6000 Euro verlost. Vorverkaufsstellen sind unter anderem die VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau und die Sparkasse Südpfalz in Bad Bergzabern. Der Erlös wird ausschließlich einem gemeinnützigen Zweck zugeführt, teilen die beiden Service-Clubs mit.