Der Landauer Lions Club hat bei seinem jüngsten Flohmarkt im Alten Kaufhaus über 10.000 Euro Erlöse eingenommen.

Das Geld werde ohne Abzug von Kosten an die Landauer Tafel, an die Terrine Landau und das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen gespendet, teilt Vorsitzender Stephan Pellegrini mit. Der Flohmarkt gehöre sei 30 Jahren zu den festen Terminen im Kalender des Clubs. Neu war die Abteilung mit Spielsachen und Kleidung für Kinder, bespielt wurde diesmal auch die obere Etage des alten Kaufhauses.

Bereits seit 1970 besteht der Lions Club Landau und hat seit seiner Gründung vielen lokalen Vereinen und Hilfsbedürftigen durch seine Spenden unterstützt, erinnert Pellegrini. Aktuell gehören dem Club laut eignen Angaben 34 aktive Mitglieder an.