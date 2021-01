Lio heißt der kleine Junge, der als erster Neugeborener 2021 im Vinzentius-Krankenhaus in Landau das Licht der Welt erblickt hat. Wie die einzige Entbindungsstation in der Südpfalz mitteilt, kam Lio am 1. Januar um 3.50 Uhr auf die Welt. Geplant war die Geburt eigentlich für den 24. Dezember 2020, heißt es in einer Pressemitteilung. Der kleine Mann ist wohlauf, wog 3950 Gramm, war 52 Zentimeter groß und hat nach Worten von Joachim Gilly, stellvertretender Geschäftsführer des Krankenhauses, einen blonden Haarschopf. Die Eltern Alicia und Luca Menges sind aus Elmstein.