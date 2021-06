Die Landauer Linke fordert den Stadtrat auf, eine Resolution für eine Reform der kommunalen Gebühren von den zuständigen Stellen bei Bund und Land zu verabschieden. Die derzeitigen Gebührenordnungen berücksichtigten nicht die Einkommensverhältnisse der Bürger. „Dieser erhebliche Missstand muss dringend behoben werden“, heißt es in dem Resolutionsentwurf der Linken. Geringverdiener würden durch ein Ordnungsgeld von 50 Euro deutlich mehr belastet als Menschen mit mittlerem oder hohem Einkommen. Die Gebühren sollten an die Einkommensverhältnisse der Menschen angepasst werden können. Anlass der Forderung ist die Debatte um das „neue Parken“ in Landau. Die Anwohnerparkausweise werden abgeschafft, das System soll komplett auf Dauer- und Kurzzeitparktickets umgestellt werden. Das bezeichnet Die Linke als „richtige Entscheidung als Folge einer entstandenen Ungerechtigkeit aus dem System heraus“. Die Preise können nicht an die Einkommensverhältnisse der Käufer angepasst werden. Die nächste Sitzung des Landauer Stadtrats ist am 6. Juli.