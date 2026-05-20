Südpfalz. Der Bezirksverband Südpfalz der Linken hat gewählt. Wie das Ergebnis in der jüngsten Mitgliederversammlung ausfiel.

Der Bezirksverband Südpfalz der Linken hat in seiner jüngsten Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Die bisherigen Co-Vorsitzenden Janika Renner und Maximilian Kruft wurden dabei in ihren Ämtern bestätigt.

„Eines meiner zentralen Themen war immer der Kampf für Frauenrechte, die in Zeiten eines zunehmenden Rechtsrucks immer stärker unter Beschuss geraten“, wird Renner in der Mitteilung des Bezirksverbands zitiert. Auch in der kommenden Amtszeit wolle sie sich weiterhin entschieden für soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung einsetzen. Kruft kündigte an, einen Schwerpunkt auf politische Bildung zu legen: „Gerade mit dem stetigen Zustrom neuer Mitglieder sei es wichtig, diesen entsprechende Schulungsangebote machen zu können.“

Dem neuen Vorstand gehören außerdem Paul Jerg als Schatzmeister sowie Karl-Hermann Vogel als Schriftführer an. Zu Beisitzern wurden Monika Ehrstein, Helen Konietzny, Daniel Merz und Jens Schwaab gewählt. Für die „Linksjugend solid“ zieht Dey Böshans als Beisitzer in den neuen Vorstand ein. Dieser kündigte laut Mitteilung an, die politische Arbeit in der Südpfalz engagiert fortzuführen und sich weiter für soziale Sicherheit, bezahlbares Wohnen und Frauenrechte einzusetzen.