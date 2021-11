Die Fraktion der Linken im Landauer Stadtrat fordert die Absage des Thomas-Nast-Nikolausmarktes. „Wenn wir uns vergegenwärtigen, in welcher alarmierenden Infektionslage wir und befinden, dann sollte die Stadt Landau hier politische Verantwortung übernehmen und den Weihnachtsmarkt absagen“, teilen die Linken mit. Als Grund nennen sie die stetig steigenden Inzidenzen und Infektionszahlen. Wenn dieser Trend nicht sofort gestoppt oder verlangsamt werden, stehe das Gesundheitssystem vor dem Kollaps. Die Linke zeige sich solidarisch mit den Beschäftigten des Gesundheitswesens, die zeitweise eigenverantwortlich versucht hätten, die Fehlentscheidungen der Politik auszubaden. Das medizinische Personal in den Krankenhäusern sei überlastet. „In dieser Situation den Weihnachtsmarkt zu eröffnen, kann und darf nicht unsere solidarische Antwort in der momentanen Situationen sein“, meinen die Linken.