Kurz vor dem Ortseingang Dörrenbach hat sich am Donnerstagabend ein Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, war ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Kreisstraße in Richtung B38 unterwegs. In einer Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrbahn und streifte dabei einen entgegenkommenden Linienbus. Anschließend machte er sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Person hat vermutlich einen dunkelgrünen Opel Corsa gefahren, teilt die Polizei mit. An dem Bus entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zu dem Unfallverursacher und dem -hergang nimmt die Polizei unter Telefon 06343 93340 entgegen.