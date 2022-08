Gute Voraussetzungen für den Landau-Takt im Busverkehr: Stadt und Kreis sowie der Verkehrsverbund Rhein-Neckar haben das Linienbündel Landau neu vergeben. Den Zuschlag für die kommenden zehn Jahre hat die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft Stadtverkehr Landau GmbH erhalten.

Es wurde europaweit ausgeschrieben. Mit Hinweis auf die Gesetzeslage war im Vorfeld über die Details der Ausschreibung öffentlich nichts bekannt geworden. Im Landauer Rathaus ist die Freude auf das neue Stadtbussystem ist groß. „Gemeinsam mit dem VRN und dem Landkreis Südliche Weinstraße haben wir ein neues Konzept erarbeitet, mit dem zahlreiche Verbesserungen einhergehen. Es ist das beste Bussystem, das Landau je hatte“, ist der städtische Verkehrsdezernent Lukas Hartmann überzeugt.

Mehr Linien

Der Landau Takt 2022 habe deutlich mehr Linien, folge einem nachvollziehbaren, strukturierten System und erschließe die gesamte Kernstadt. Für die Stadtdörfer und den Nachtverkehr komme ein flexibles Angebot hinzu. „So wird der ÖPNV zu einer echten Alternative zum Auto für die Menschen in unserer Stadt, egal ob alt oder jung – und besonders auch für Werktätige.“ Erstmals überhaupt seien in einem Wettbewerbsverfahren On-Demand-Verkehre im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) ausgeschrieben worden, also Busse auf Abruf, berichtet VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik. Die zusätzliche Mobilität in Landau funktioniere vollelektrisch. Das Ganze hat auch einen Namen: VRN Flexline Landau.

Die Zahl der städtischen Buslinien steigt laut einer Pressemitteilung von bisher fünf auf acht Linien. Sie werden in Arzheim, Wollmesheim und Mörzheim von 6 bis 21 Uhr sowie beim Spätverkehr im gesamten Stadtgebiet durch das

flexible Angebot VRN Flexline Landau auf Abruf ergänzt. Zudem wird der Linienverkehr, der teilweise mit Kleinbussen gefahren wird – ein häufig geäußerter Wunsch der Landauer –, auf zahlreichen Linien gebündelt, um an zentralen Haltestellen möglichst viele Abfahrten anbieten zu können. In der Innenstadt wird es vier Umsteigepunkte geben: neben dem Hauptbahnhof das Deutsche Tor, Westring/Westbahnhof und Südring.

Übergang zur Regionalbahn

Mit einem Anteil von 13 Prozent wird der Landkreis Südliche Weinstraße die Leistungen des neuen Stadtbusverkehrs mitfinanzieren. Landrat Dietmar Seefeldt hebt hervor: „Mit der Erweiterung der Linie 539 haben wir am Bahnhaltepunkt

Knöringen-Essingen einen zeitlich abgestimmten Übergang zur Regionalbahn hinbekommen. Aus Essingen und Walsheim erreicht der Bus den Bahnhof passend zum Umstieg auf die Schiene sowohl in Richtung Karlsruhe als auch Neustadt.“