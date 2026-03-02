Lill Larsen hat den Kreisentscheid der Südlichen Weinstraße beim diesjährigen Vorlesewettbewerb gewonnen. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Sie ist Schülerin der Gemeinsamen Orientierungsstufe im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern und hatte das Buch „Perfekt kann ich auch, bringt aber nix!“ von Catherine Wilkinsals als selbst gewählten Text dabei. Larsen setzte sich im Wettbewerb, der am 24. Februar im großen Schulbuchlager der Kreisverwaltung stattfand, mit einer hervorragenden Leseleistung gegen fünf weitere Schulsiegerinnen und Schulsieger durch und darf als nächstes beim Bezirksentscheid antreten.