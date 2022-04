Ein Zulieferer ist am Samstagmorgen in der Staatsstraße in Edesheim mit seinem Fahrzeug steckengeblieben. Wie die Polizei berichtet, hatte der Fahrer den Einkaufsmarkt angesteuert. Weil die Baustellenschilder verschoben worden waren, die eine Durchfahrt verhindern sollen, fuhr er in den Baustellenbereich ein und kam dort auf dem losen Untergrund nicht mehr voran. Der Abschleppdienst musste herbeigerufen werden. Zum wiederholten Male. Denn wenige Tage zuvor musste ein Autofahrer an der gleichen Stelle aus seiner misslichen Lage befreit werden. Die Staatsstraße wird seit Sommer vergangenen Jahres abschnittsweise ausgebaut.