Die Pfälzische Weinkönigin Sophia Hanke hat ihre „Krone an der Hand“ von der Landauer Goldschmiedemeisterin Annette Schleuning entgegen genommen. aus Landau. Die Übergabe des Rings im Geschäft am Obertorplatz sei längst eine liebgewordene Tradition, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins Pfalzwein.

Bei der Gestaltung des Schmuckstücks hat Schleuning die Ideen und Wünsche der 26-Jährigen umgesetzt. Das Unikat begeistert mit sieben weißen Perlen, die um eine Schale aus reinem Gold tanzen. In der Mitte des Rings ist ein rot funkelnder Granat, und an der Seite stechen Musiknoten mit einer Traube ins Auge. „Die Noten mit Traube vereinen meine Leidenschaft für die Musik und die Liebe zum Wein“, schwärmt Sophia Hanke. Die zwei Prinzessinnen haben bereits einen eigenen Ring von Schleuning erhalten. Dabei umschlingt das Wort „Prinzessin“ die Finger, eine kleine Krone vor dem „P“ als Zeichen dafür, dass es sich um ein majestätisches Schmuckstück handelt.

Das Ringprojekt „Die Krone an der Hand“ von Annette Schleuning wurde 2007 beim Designpreis Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und zum Designpreis der Bundesrepublik Deutschland nominiert.