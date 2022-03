Die Landauer Pfadfinder aus St. Albert und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Landau laden zum Friedensgebet am Donnerstag, 17. März, um 18 Uhr in die Stiftskirche in Landau ein.

Mit dabei sein wird auch der Imam der Abu Bakr Alsediq Moschee am Danziger Platz. Die musikalische Gestaltung übernimmt ein Ensemble der Landauer Bläserkantorei. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, verteilen die Pfadfinder an die Teilnehmer das Friedenslicht aus Bethlehem, das in der Woche vor Weihnachten nach Europa gekommen sei. Dekan Axel Brecht bittet darum, Kerzen und Laternen mitzubringen.

Nach dem Entzünden der Lichter führt gegen 18.30 Uhr der Weg zum Rathausplatz: „Wir wollen damit ein Zeichen setzen gegen den Krieg und laden alle Menschen guten Willens zur Teilnahme ein.“ Das Friedensgebet findet seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine jeweils donnerstags um 18 Uhr in der Landauer Stiftskirche statt.