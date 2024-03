Der Verein für Toleranz und Menschlichkeit ruft anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus für Donnerstag, 19 Uhr, zum Bilden einer Lichterkette auf den Landauer Rathausplatz.

Wie der Verein mitteilt, stellen die Organisatoren Kerzen. „Nie wieder sollen Menschen ideologischem Hass und politischer Gewalt zum Opfer fallen. Lassen Sie uns gemeinsam der Opfern gedenken und ein starkes Zeichen für Frieden, Respekt, Toleranz und Menschlichkeit senden“, heißt es in dem Aufruf. Die Lichter sollen an alle Opfer rechter und rassistischer Gewalt erinnern. „Allein in Deutschland gibt es seit 1945 über 300 Todesopfer rechter Gewalt, Tendenz steigend.“ Gerade heutzutage sehe sich die Demokratie mit einer akuten Bedrohung durch die extreme Rechte konfrontiert. Menschenfeindliche und diskriminierende Parolen würden durch die AfD wieder in die Mitte der Gesellschaft geholt, teilt der Verein in seinem Aufruf weiter mit. Man wolle auf die Gefahr, die durch rassistische und faschistische Ideologien auch für den Einzelnen hinweisen, „ganz besonders dann, wenn deren Vertreter*innen in unseren Parlamenten sitzen und die Instrumente der Demokratie gegen diese missbrauchen“.