Lichterglanz trotz Energiekrise

In Landau wird die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr trotz Energiekrise brennen. Allerdings kürzer als gewohnt. Viel spart das nicht. Trotzdem wird es gemacht: als starkes Zeichen an die Öffentlichkeit, dass die Lage ernst ist.

Ein Südpfälzer Seemann

Havarien, Frachten, Transport – dafür ist Simon Rosenkranz zuständig. Der Landauer leitet als Hafenkapitän die Verwaltungseinheit des Hamburger Hafens.

Der erste Schritt ist getan

Wie kann man den Verkehr in der Hauptstraße von Wilgartswiesen beruhigen? Zu diesem Thema gab es in den vergangenen Monaten ein gehöriges Hin und Her. Jetzt wurden Fahrbahnverengungen installiert.

Kirche möchte Sonnenenergie gewinnen

Eine Solaranlage auf der Landauer Stiftskirche? Auch diese Option sollen nach Ansicht von Dekan Volker Janke nicht ausgeschlossen werden, um Energiekosten zu sparen.

Beitragssatz unlogisch?

Beim Blick auf seinen letzten Abgabebescheid wird ein Albersweilerer stutzig. Der Beitragssatz für Niederschlagswasser ist fast dreimal so hoch wie der für Schmutzwasser. Ein Kunde wittert eine „Riesen-Sauerei“.

Logistikzentrum mit viel Nachhaltigkeit

Daimler Truck plant in Wörth ein weiteres Logistikzentrum. Dieses soll CO 2 -neutral sein und mit E-Lastern versorgt werden.

Schnelles Internet kommt zu langsam

Ein Leser ärgert sich: Der Vertrag ist längst unterschrieben, doch der Glasfaserausbau lässt auf sich warten. Das steckt dahinter.