Die Jungen Liberalen des Kreisverbandes Landau/SÜW und der Stadtverband der FDP Landau haben eine Online-Petition für den Erhalt des Gloria Kulturpalastes gestartet. „Das Thema Gloria Kulturpalast ist die letzten Wochen sehr präsent in Landau. Die Meldung, dass das Bauamt der Stadt Landau dem Gloria die Durchführung weiterer Tanzveranstaltungen im letzten Jahr untersagt und eine Obergrenze von maximal 17 Tanzveranstaltungen pro Jahr festgelegt hat, führte bei Betreiber, Gästen und auch uns zu Verwunderung“, erläutern die Initiatoren den Hintergrund ihres Handelns in einer Pressemitteilung. Die Jungen Liberalen hätten das so nicht hinnehmen wollen. Unterschriftensammlungen in der Landauer Innenstadt hätten die Online-Aktion ergänzt.

Schon 3000 Unterschriften

In vielen Gesprächen mit Bürgern hätten sie festgestellt, dass das Thema Gloria Kulturpalast den Landauern auf den Nägeln brenne, schreiben die Liberalen. „Und zwar nicht nur den ,feierwütigen’ Studentinnen und Studenten, wie einige vielleicht vermuten würden, sondern quer durch alle Altersgruppen.“ Innerhalb kurzer Zeit seien seit Ende Dezember mehr als 3000 Unterschriften für den Erhalt des Gloria in seiner derzeitigen Form gesammelt worden. Das ganze Paket solle Ende Januar dem neuen Oberbürgermeister Dominik Geißler übergeben werden. Wer sich beteiligen möchte,

Wer sich gerne beteiligen möchte, findet den Link https://chng.it/5yRbbG7z auch auf der Homepage der FDP unter www.fdp-suedpfalz.de/quo-vadis-gloria/.