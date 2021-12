An ihren großen Erfolg vom September, als über 1000 Menschen – nach eigenen Schätzungen sogar 2000 – für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen sind, konnten die überwiegend jungen Leute am Donnerstagnachmittag auf dem Rathausplatz nicht anknüpfen: Diesmal hatten sich nur etwa 40 Teilnehmer versammelt. Es war die letzte Freitagsaktion des Jahres, aber die 176. seit Beginn der Kundgebungen vor drei Jahren, sagte Kaycee Hesse. Seit dem sei viel erreicht worden. Der Kohleausstieg 2030 sei nun zumindest in greifbare Nähe gerückt, auch wenn auf den sechs vergangenen UN-Konferenzen zum Klimaschutz nicht genügend getan worden sei. In einem Rückblick in Bildern ließen die Teilnehmer das vergangene Jahr Revue passieren, von der Radfahrt auf der gesperrten B10 Anfang Juni über den Protest beim Auftritt von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet am 22. September auf dem Rathausplatz bis zur Großdemo vom 24. September, also unmittelbar vor der Bundestagswahl. Zum Abschluss bildeten sie mit brennenden Kerzen das Wort Future (Zukunft) auf dem Pflaster des Rathausplatzes.