In Nußdorf ist eine Naturgrabstätte eröffnet worden. Nach dem Baumhain in Dammheim, dem Friedweinberg in Wollmesheim, dem Urnenhain in Godramstein und dem Blütenhain in Mörzheim verfügt jetzt auch der Friedhof in Nußdorf über eine Alternative zur klassischen Grabstätte. Es ist ein Rebenhain, den Vertreter der Stadt und des Ortsteils jetzt vorgestellt haben. Die Ortsbeiratsmitglieder haben sich ehrenamtlich eingebracht, sodass die Friedhofsverwaltung mit einem Budget von rund 10.000 Euro hinkam. Wie Sögding deutlich machte, haben sich die Nußdorfer schon lange eine Naturgrabstätte gewünscht. Der erste Antrag sei 2014 gestellt worden. Der Rebenhain bietet Platz für 60 Gräber mit jeweils zwei Urnen. Die Liegesteine aus heimischem Sandstein, auf denen Namen und Daten eingraviert werden können, bilden einen Traubenblock. Zudem wurden eine Rebzeile gepflanzt und schmiedeeiserner Zaun gesetzt, der das Reben-Thema aufnimmt. Ein Grab kostet für 30 Jahre 1500 Euro.

Info



Für weitere Informationen stehen Melanie Pfeifer in der Ortsverwaltung Nußdorf unter Telefon 06341 131176 oder Elisabeth Theobald in der Friedhofsverwaltung unter Telefon 06341 133251 zur Verfügung.