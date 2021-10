„Ärmel hochkrempeln, zupacken, aufbauen!“ Unter diesem Motto steht die Ausstellung, die sich den 1950er-Jahren in Annweiler widmet und noch bis 1. November im Museum unterm Trifels zu sehen ist. Die Situation der Trifelsstadt in dieser Epoche kann durchaus exemplarisch für viele Orte in Deutschland angesehen werden. Darüber hinaus wird Bezug auf die wichtigsten Ereignisse in Deutschland und der restlichen Welt genommen. Als nächstes wird eine Schau über die Reichsinsignien zu sehen sein.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 13 bis 17 Uhr, Sonntag und 1. November von 10 bis 17 Uhr, Telefon 06346 9659760, E-Mail museum@annweiler.de